Ингушская прокуратура выяснит причины отравления угарным газом двух семей
Организована проверка по факту отравления угарным газом нескольких человек в многоквартирном доме в Назрани, сообщили газете в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по факту отравления 4 февраля угарным газом двух семей в одном подъезде многоквартирного жилого дома на улице Московской в Назрани, из которых двое взрослых и семеро детей 2012-2019 годов рождения», — сказал собеседник издания.
По его данным, пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение в Назрани.
Ведомство установит все обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.
При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Результаты проверки прокурор республики взял на личный контроль.
Ранее ГУ МЧС сообщало о госпитализации четверых детей.