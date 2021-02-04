Прокуратура

Ингушская прокуратура выяснит причины отравления угарным газом двух семей

0

Организована проверка по факту отравления угарным газом нескольких человек в многоквартирном доме в Назрани, сообщили газете в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по факту отравления 4 февраля угарным газом двух семей в одном подъезде многоквартирного жилого дома на улице Московской в Назрани, из которых двое взрослых и семеро детей 2012-2019 годов рождения», — сказал собеседник издания.

По его данным, пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение в Назрани.

Ведомство установит все обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.

При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки прокурор республики взял на личный контроль.

Ранее ГУ МЧС сообщало о госпитализации четверых детей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жительниц отдаленных ингушских сел трудоустроят в перезапускаемую швейную фабрику
Алло, это Мадина: в системе министерства здравоохранения Дагестана появился голосовой помощник с искусственным интеллектом
Мэрия Магаса борется с вандализмом всеми доступными средствами
Ингушский спортсмен Хас-Магомед Балаев занял второе место на Кубке России по тяжелой атлетике
Столичные холода дойдут и до Ингушетии
Государственные медучреждения Ингушетии прошли регистрацию в системе мониторинга движения и маркировки лекарств
В Ингушетии открыли два дополнительных пункта вакцинации против COVID-19
Ингушские борцы вольного стиля завоевали ещё две медали на первенстве СКФО в Хасавюрте
В Ингушетии пройдут мероприятия, посвященные 77-й годовщине депортации ингушского народа
Ансамбль «Сийг» — обладатель Гран-при Всероссийской олимпиады искусств «На волнах успеха»
Муса Плиев назначен министром промышленности и цифрового развития Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 