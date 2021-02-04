Ингушская прокуратура выяснит причины отравления угарным газом двух семей

«Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по факту отравления 4 февраля угарным газом двух семей в одном подъезде многоквартирного жилого дома на улице Московской в Назрани, из которых двое взрослых и семеро детей 2012-2019 годов рождения», — сказал собеседник издания.

По его данным, пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение в Назрани.

Ведомство установит все обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.

При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки прокурор республики взял на личный контроль.

Ранее ГУ МЧС сообщало о госпитализации четверых детей.