Ингушская прокуратура требует закрыть сайты, предлагающие купить краснокнижных животных
Восемь интернет-ресурсов с информацией о продаже ценных животных, занесенных в Красную книгу, выявила прокуратура республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.
«В ходе мониторинга интернета выявлены ресурсы, на которых размещается информация о продаже ценных животных. Она доступна для неограниченного круга лиц, вход на сайты свободный и не требует регистрации», — отметил собеседник издания.
Он отметил, что опубликованная информация побуждает интернет-пользователей к незаконной купле ценных животных.
В региональной прокуратуре предупредили, что за незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ, предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Прокуратура направила в суд восемь административных исков о признании выявленной информации запрещенной к распространению на территории России и закрытии доступа к ней.