Фауна

Ингушская прокуратура требует закрыть сайты, предлагающие купить краснокнижных животных

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Восемь интернет-ресурсов с информацией о продаже ценных животных, занесенных в Красную книгу, выявила прокуратура республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.

«В ходе мониторинга интернета выявлены ресурсы, на которых размещается информация о продаже ценных животных. Она доступна для неограниченного круга лиц, вход на сайты свободный и не требует регистрации», — отметил собеседник издания.

Он отметил, что опубликованная информация побуждает интернет-пользователей к незаконной купле ценных животных.

В региональной прокуратуре предупредили, что за незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ, предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Прокуратура направила в суд восемь административных исков о признании выявленной информации запрещенной к распространению на территории России и закрытии доступа к ней.

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