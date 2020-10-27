Ингушская прокуратура требует закрыть сайты, предлагающие купить краснокнижных животных

«В ходе мониторинга интернета выявлены ресурсы, на которых размещается информация о продаже ценных животных. Она доступна для неограниченного круга лиц, вход на сайты свободный и не требует регистрации», — отметил собеседник издания.

Он отметил, что опубликованная информация побуждает интернет-пользователей к незаконной купле ценных животных.

В региональной прокуратуре предупредили, что за незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ, предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Прокуратура направила в суд восемь административных исков о признании выявленной информации запрещенной к распространению на территории России и закрытии доступа к ней.