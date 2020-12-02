Ингушская прокуратура проконтролирует расследование инцидента с похищением мужчины вооруженными людьми

«По версии следствия, 1 декабря неустановленные лица, передвигавшиеся на автомобилях «Mercedes-Benz» и «Porsche Cayenne», с использованием огнестрельного оружия совершили похищение 25-летнего жителя соседней республики», — сказал сотрудник пресс-службы прокуратуры.

По его словам, в тот же день похищенный был освобожден.

В прокуратуру Назрани поступило постановление следователя о возбуждении уголовного дела по п. «а» и «г» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия).

Постановление ведомство признало законным и обоснованным.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия.

Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования происшествия.

Как сообщал ранее газете «Ингушетия» информированный источник, инцидента произошел недалеко от старой автостанции в центральной части Назрани. Мужчины напали на водителя белой «Приоры». Они наставили на него пистолет, силой затолкали в свою машину и увезли.

По предварительным данным, похищенный является судебным приставом.