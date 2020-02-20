Прокуратура

Ингушская прокуратура инициирует возбуждение дела о незаконном оформлении территории библиотеки на местного жителя

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Главное надзорное ведомство республики в ходе проверки выявила в сельском поселении Верхние Ачалуки факт незаконного выделения жителю земельного участка, где располагалась библиотека, сообщил газете «Ингушетия» представитель республиканской прокуратуры.

«Установлено, что глава села Верхние Ачалуки в июле 2017 года в отсутствие правоустанавливающих документов выдал выписку из похозяйственной книги о принадлежности местному жителю на праве постоянного пользования земельного участка», — отметил сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что на основании выписки мужчина оформил право собственности на землю общей площадью 870 кв. м.

На данном участке ранее располагалось здание сельской библиотеки.

Распоряжением главы Малгобекского района в 2016 г. администрации села в постоянное пользование выделен другой земельный участок под строительство новой библиотеки. Согласно выписки из единого госреестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним проведена регистрация права сельской администрации на эту землю.

В последующем на участке в отсутствие проектно-сметной документации, градостроительного плана, разрешения на строительство возведено здание, в котором в сейчас располагается библиотека.

В 2017 году состоялось ее открытие. При этом разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания не выдано.

Также установлено, что право муниципальной собственности, как на старое помещение под сельскую библиотеку, так и на новое здание библиотеки не оформлено. На балансе администраций села. Верхние Ачалуки, Малгобекского района и центральной библиотечной системы здание библиотеки и библиотечный фонд не состоят.

Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении главы села Верхние Ачалуки по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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