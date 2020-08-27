Прокуратура

Ингушская прокуратура добилась закрытия 14 сайтов с уроками по изготовлению оружия

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Суд удовлетворил исковые заявления надзорного ведомства о блокировке 14-ти Интернет — страниц с информацией о способах незаконного изготовления боевого оружия, сообщил газете «Ингушетия» представитель республиканской прокуратуры.

«Вход на Интернет — страницы был свободным и не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием сайтов и скопировать информацию в электронном варианте мог любой интернет — пользователь, в том числе и несовершеннолетний», — сказал собеседник издания.

В прокуратуре напомнили, что статьями 222, 223 УК России установлена уголовная ответственность за незаконное изготовление, переделку, приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, а также боеприпасов.

Прокуратура по результатам проверки направила в Сунженский районный суд 14 исков о признании информации запрещенной к распространению в России.

Требования надзорного ведомства полностью удовлетворены, доступ к Интернет-сайтам заблокирован.

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