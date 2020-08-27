Ингушская полиция подтверждает подрыв автомобиля жителя Назрани с помощью СВУ

«26 августа в 20:50 неизвестный путем дистанционного управления привел в действие самодельное безосколочное взрывное устройство неустановленного образца, размещённое на днище автомобиля под передним пассажирским сиденьем «Лады Гранта», припаркованной возле домовладения на улице Школьной в Назрани», — отметил сотрудник пресс-службы.

По его информации, в результате взрыва, мощностью, предположительно, около 150-200 граммов в тротиловом эквиваленте, автомобилю причинены значительные механические повреждения. Владельцу машины причинен значительный материальный ущерб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) и ч. 2 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба) УК РФ.

Правоохранители проводят комплекс необходимых мероприятий по установлению лица, совершившего данное преступление.

Как сообщал ранее газете «Ингушетия» информированный источник, автомобиль взорвался на одной из улиц в Назрани в ночь на 27 августа. Под пассажирским сиденьем сработало самодельное взрывное устройство. В момент взрыва в салоне «Лады Гранта» никто не находился. Пострадавших нет.