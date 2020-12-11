Ингушская пианистка Роза Мамилова выступит в онлайн-концерте юных дарований СКФО

Ученица Аллы Николаевны Макаровой исполнит «Поэтическую картинку № 1» норвежского композитора Эдварда Грига. Видеозапись с выступлением маленькой пианистки направлена в оргкомитет данного проекта — в Республиканский лицей искусств Северной Осетии, и в скором времени концерт творчески одаренных детей прозвучит в интернет-пространстве, радуя всех поклонников музыкального искусства.

Напомним, воспитанники Центральной школы искусств Ингушетии, бывшей Студии искусств, являются постоянными участниками различных культурных форумов Северного Кавказа. Многие годы на различных творческих площадках выступали такие яркие звезды, как Жанна Круско, Аслан Костоев, Николина Парагульгова, Альберт Шадыжев и многие другие.