Ингушская команда примет участие в первом молодежном туристическом форуме HackGround

«Всем командам из СКФО предстоит мозговой штурм по поиску решений задач, направленных на созидание в туротрасли своего региона», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба туристического ведомства региона.

В течение двух дней активная и талантливая молодежь Северного Кавказа, представители туристического бизнеса и ученые погрузятся в мир новых идей инфраструктуры туризма.

Как пояснили в пресс-службе, на хакатоне эксперты и специалисты индустрии гостеприимства займутся разработкой решений и путей реализации актуальных проектов, в том числе в сфере IT и стартапов.

Лучшие участники будут рекомендованы для трудоустройства в компании-партнеры форума.