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Ингушская команда примет участие в первом молодежном туристическом форуме HackGround

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Команда Ингушетии в составе специалистов Комитета по туризму Ингушетии Салмана Льянова, гидов Висхана Газдиева и Хайрудина Гадаборшева, опытных проектных деятелей Адама Галаева и Адама Мальсагова отправилась в Железноводск для участия в первом молодёжном туристическом форуме HackGround.

«Всем командам из СКФО предстоит мозговой штурм по поиску решений задач, направленных на созидание в туротрасли своего региона», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба туристического ведомства региона.

В течение двух дней активная и талантливая молодежь Северного Кавказа, представители туристического бизнеса и ученые погрузятся в мир новых идей инфраструктуры туризма.

Как пояснили в пресс-службе, на хакатоне эксперты и специалисты индустрии гостеприимства займутся разработкой решений и путей реализации актуальных проектов, в том числе в сфере IT и стартапов.

Лучшие участники будут рекомендованы для трудоустройства в компании-партнеры форума.

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