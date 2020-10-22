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Ингушская филармония примет участие в акции «Ночь искусств» в онлайн-формате

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3 ноября в Российской Федерации пройдет восьмая по счету масштабная акция «Ночь искусств», которая объединит все уголки нашей необъятной страны в один грандиозный культурный форум.

В силу сложившихся обстоятельств, в нынешнем году акция имеет ряд особенностей: все музеи, театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы России проведут мероприятия в онлайн-формате.

Жителей Ингушетии в «Ночь искусств» также ждет много интересных событий. Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева, сообщает ее пресс-служба, проведет на своей странице в «Инстаграм» (@filarmonia_ri) мероприятие, посвященное «Ночи искусств».

Творческий коллектив филармонии под руководством народного артиста Ингушетии Артура Хулагова готовит онлайн-концерт под названием «Единым духом мы сильны», в котором примут участие лучшие солисты и вокальные группы учреждения.

По словам Хулагова, программа концерта составлена в академическом формате и должна понравиться всем ценителям настоящего искусства. Лирические композиции о России, о любви к Родине, о матери, а также песни ингушских авторов будут исполняться вживую, под аккомпанемент фортепьяно, создавая непринужденную, теплую атмосферу творческого вечера.

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