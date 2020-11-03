Ингушская делегация представила республику на Всероссийском семинаре по вопросам создания в регионах центров военно-патриотического воспитания

0

Ингушская делегация представила республику в Москве на Всероссийском семинаре-совещании по вопросам создания и развития региональных учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», сообщила газете «Ингушетия» начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Мадина Богатырева.

По ее словам, на сегодняшний день «Авангард» является самым передовым и перспективным центром военно-патриотического воспитания молодежи. Министерство обороны Российской Федерации готово оказывать всестороннюю помощь в методическом обеспечении и выделении личного состава для проведения занятий. Об этом сообщил на открытии мероприятия заместитель министра обороны Андрей Картаполов.

В рамках семинара прошла также презентация нового юнармейского проекта «Юнармия против COVID-19». К делу юнармейцы подошли нестандартно, создав серию видеороликов с участием юнкоров и уникальное практическое пособие, разработанное совместно с Российским Красным Крестом. Замминистра обороны поблагодарил юнармейцев за их готовность вступить в бой с опасной инфекцией и помощь людям.

Кроме Богатыревой, участниками мероприятия стали также заместитель начальника штаба регионального отделения «Юнармии» Батыр Эгиев и председатель Комитета по делам молодежи республики Анзор Мархиев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Дагестанские врачи спасли школьника из Ингушетии, получившего сильные ожоги
Калиматов напомнил, что за несоблюдение договорных обязательств к подрядчикам будут применены санкции
В Ингушетии планирую создать новые технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования детей
Глава Ингушетии принял участие в заседании по вопросам регионального развития
От телефонии до Wi-Fi: «Ростелеком» обеспечил телеком-услугами музей «Россия — Моя история» в Пятигорске
Ингушские юнармейцы доказали, что знают историю своей страны
Курорт «Армхи» проводит новую акцию по снижению цен
В пяти населенных пунктах Ингушетии введут новые школы по нацпроекту «Образование»
Ингушский спортсмен Абу-Муслим Парчиев выступит на первенстве Европы по дзюдо в Хорватии
Ещё одна площадка в Назрани стала местом для досуга детей и взрослых
Более 80 школ и колледжей Ингушетии подключили к высокоскоростному интернету

Главное

Яндекс.Метрика

 