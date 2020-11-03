Ингушская делегация представила республику на Всероссийском семинаре по вопросам создания в регионах центров военно-патриотического воспитания

По ее словам, на сегодняшний день «Авангард» является самым передовым и перспективным центром военно-патриотического воспитания молодежи. Министерство обороны Российской Федерации готово оказывать всестороннюю помощь в методическом обеспечении и выделении личного состава для проведения занятий. Об этом сообщил на открытии мероприятия заместитель министра обороны Андрей Картаполов.

В рамках семинара прошла также презентация нового юнармейского проекта «Юнармия против COVID-19». К делу юнармейцы подошли нестандартно, создав серию видеороликов с участием юнкоров и уникальное практическое пособие, разработанное совместно с Российским Красным Крестом. Замминистра обороны поблагодарил юнармейцев за их готовность вступить в бой с опасной инфекцией и помощь людям.

Кроме Богатыревой, участниками мероприятия стали также заместитель начальника штаба регионального отделения «Юнармии» Батыр Эгиев и председатель Комитета по делам молодежи республики Анзор Мархиев.