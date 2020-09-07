Ингушская делегация представила республику на форуме «Живые традиции» в Махачкале

Художественный руководитель РДНТ Эсет Абдурзакова и методист Зульфия Тумгоева приняли участие в мероприятиях, в числе которых было обсуждение задач по сохранению и развитию этнокультурного наследия, активизации работы культурно-досуговых учреждений по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.

Конференция «Культурные традиции народов России в духовно-нравственном воспитании молодежи» прошла с участием официальных гостей из Москвы, регионов СКФО, руководителей органов управления культуры муниципальных образований, руководителей творческих коллективов, деятелей культуры и искусства, творческих союзов, науки, представителей СМИ.

В рамках конференции были подняты вопросы реализации национального проекта «Культура», важность сохранения этнокультуры, развития культурного сотрудничества, духовно-нравственного, эстетического воспитания подрастающего поколения, развитие культурного сотрудничества с регионами СКФО, активизация деятельности культурно-досуговых учреждений по сохранению этнической культуры, народных традиций.

Эсет Абдурзакова представила участникам конференции доклад на тему «Традиционная культура, как фактор воспитания и развития молодежи», где она поделилась опытом работы Дома народного творчества и культурно-досуговых учреждений Ингушетии.

Также представители РДНТ познакомились с творчеством самодеятельных художников на выставке «Этнотрадиции. Настоящее и будущее», а также с вокальным и хореографическим творчеством в исполнении дагестанских фольклорных коллективов.