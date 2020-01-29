«Ингушрегионводоканал» и «Ингушавтотранс» накопили задолженность перед работниками на 22 млн рублей

«Несмотря на принимаемые меры, на 1 января текущего года на территории республики, по данным органов статистики, наблюдается задолженность по зарплате в размере 22 млн 328 тыс. руб. Это ГУП «Ингушрегионводоканал» и «Ингушавтотранс», — сказал Васильченко.

Он потребовал от своего первого зама Темура Воробьева, начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры Мухмада Келигова, прокурора Сунженского района Ибрагима Чербижева предметно разобраться с проволочками и принять комплекс мер для исправления ситуации.

Васильченко напомнил, что задачей надзорного органа является своевременное реагирование на невыплату заработной платы. При этом по актам прокуратуры в истекшем году удалось ликвидировать задолженность по зарплате в регионе в размере 74 млн руб. 454 тыс. руб. на 21 предприятии и учреждении перед 2 тыс. 150 работниками. Из названной суммы 7 млн 746 тыс. руб. — это скрытая задолженность.

По данным прокурора, наряду с ростом количества выявленных нарушений в рамках прокурорского реагирования наблюдается снижение числа выявленных нарушений в сфере надзора за исполнением законов о государственной и муниципальной собственности, о бюджете, закупках, в области охраны окружающей среды и природопользования, трудовых правах и сфере ЖКХ.