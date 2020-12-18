Пресс-конференция

Ингушетию в этом году посетило около 80 тыс. туристов

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Республику в этом году посетило около 80 тысяч туристов. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в региональном комитете по туризму.

В ведомстве положительно восприняли сообщение Владимира Путина на большой пресс-конференции о том, что в стране создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно развитием внутреннего туризма.

«Создается структура, которая будет заниматься исключительно внутренним туризмом. Я недавно разговаривал с Дмитрием Чернышенко (вице-премьер, — ред.), который у нас ведет это направление. Он активно очень включился, борется, он ваш активный сторонник», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о дальнейшем развитии региональных направлений туризма.

Президент заверил, что развитие внутреннего туризма важно для государства.

В республиканском комитете по туризму отметили, что сегодня в Ингушетии активно развивается это направление. Реализуются различные проекты по привлечению туристов в горную и равнинную часть региона. Помимо этого идет подготовка проектов для включения в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Также в ведомстве рассказали, что в этом году туристический поток в регион увеличился на 35%. В республике 35 паспортизированных маршрутов, 11 из них в заповедник «Эрзи» (горная часть Ингушетии).

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