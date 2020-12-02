Ингушетия завершила запуск платформы обратной связи

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В Ингушетии завершены работы по внедрению платформы обратной связи, предназначенной для взаимодействия граждан с органами власти. Проект осуществлен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с Министерством промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия в рамках реализации пункта 1.16 Федерального проекта «Цифровое государственное управление» Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Об этом газете Ингушетия сообщила пресс-служба Минпрома республики.

Данная платформа позволит гражданам направить сообщение или вопрос по различным сферам деятельности напрямую в органы власти через форму обратной связи, расположенную на официальных интернет-ресурсах органов власти, на портале государственных услуг.

Так же разработано и запущено мобильное приложение Госуслуги. ПОС. С помощью приложения жители региона смогут сообщить о имеющихся проблемах в режиме реального времени, дополнительно проиллюстрировав ее фото и видеофайлами и указав конкретное место проблемы на карте.

Кроме того, просматривая на карте сообщения других пользователей и отслеживая их решение, жители Ингушетии получат возможность постоянно быть в курсе актуальных вопросов региона. Статус собственных сообщений можно будет отслеживать в личном кабинете, получая уведомления о ходе работы и отчеты о принятых решениях.

Однако, следует отметить, что направляемые сообщения не являются обращениями граждан, рассматриваемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Мобильное приложение жителя реализовано для двух мобильных платформ и доступно для скачивания:

1) AppStore https://apps.apple.com/us/app/id1516448015
2) PlayGoogle https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gosuslugi.pos

Напомним, что ПОС была впервые запущена в опытную эксплуатацию в июле 2020 года и была доступна в Московской области, Нижегородской области, Республике Башкортостан, Республике Калмыкия, Рязанской области, Саратовской области, Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ярославской области и Мордовии. С 1 августа к этим регионам присоединились остальные субъекты РФ, в том числе и Ингушетия.

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