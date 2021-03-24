Рейтинг

Ингушетия занимает 26 место в Национальном экологическом рейтинге

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В опубликованном общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль» Национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2020-2021 годов Ингушетия занимает 26 место среди 85 субъектов-участников и таким образом сохранила за собой прошлогодний результат.

В осеннем рейтинге 2020 года у региона более высокая позиция — республика заняла 3-е место. Следует отметить, что в рейтинге среди федеральных округов СКФО Ингушетия в числе лидеров и занимает вторую позицию.

Национальный экологический рейтинг составляется «Зеленым патрулем» с 2007 года и начал публиковаться с 2008 года с периодичностью 4 раза в год.

Регионы Российской Федерации ранжируются по трем основным группам критериев: экосфера (природоохранный индекс), техносфера (промышленно-экологический индекс), социум (социально-экологический индекс). У каждого индекса есть семь индикаторов, и в зависимости от характера оцениваемого события, определенному индикатору присваиваются цифровые значения +1/-1. Где +1 это положительная оценка, а −1 — отрицательная.

Одна из целей рейтинга — стимулировать региональные власти публично освещать свою деятельность по улучшению состояния экологии в регионе, быть информационно открытыми перед жителями, ведь во многом социальные конфликты происходят из-за отсутствия у местного населения достоверной информации.

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