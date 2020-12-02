Ингушетия закупит культурные центры на колесах для отдалённых сел

«Приобретение передвижных центров станет еще одним большим шагом в реализации направления «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Жителям, непосвященным в детали, может показаться, что это с виду обычный фургон, на деле культурный трансформер. Он может превратиться в театральную сцену, концертный зал, кинотеатр или библиотеку», — сообщил министр на своей странице в соцсетях.

По его словам, в автоклубе есть все необходимое звуковое и световое оборудование, он также оснащен автономным источником электроэнергии, а значит, может работать буквально везде: в парках, зонах отдыха, на открытых площадках.

Погодные условия в разных регионах тоже учитываются — кузов автоклуба изотермический, что позволяет артистам выступать и в холодную, и в жаркую погоду.

Такой передвижной клуб пригодится там, где домов культуры нет вообще — в отдаленных населенных пунктах и селах.

Работа многофункциональных мобильных культурных центров обеспечит на достойном уровне проведение культурных событий в тех сельских населенных пунктах региона, где нет стационарных объектов культуры.

Нацпроект «Культура» разработан для реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Нацпроект состоит из трех подразделов: «Культурная среда», «Творческие люди » и «Цифровая культура». Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.