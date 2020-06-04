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Ингушетия является одним из наиболее перспективных регионов в СКФО в плане развития — полпред Чайка

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Юрий Чайка. Визит в Ингушетию

Полномочный представитель Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка поздравил жителей Ингушетии с днем республики.

«Сегодня регион, образованный двадцать восемь лет назад, является одним из наиболее перспективных в плане развития в нашем округе», — отметил Чайка в своем обращении.

По его словам, не все из прошедших лет были простыми, но «благодаря трудолюбию и неравнодушию ингушского народа все более явными становятся позитивные перемены. В республике реализуются национальные проекты, строятся новые объекты инфраструктуры — школы и детские сады, спортивные комплексы и дома культуры».

«Особых слов восхищения заслуживают богатое историческое наследие и природные красоты республики, которые ежегодно привлекают все больше туристов», — подчеркнул полпред.

Чайка пожелал жителям Ингушетии благополучия и добра, мира и процветания.

Закон об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации был принят Верховным Советом РСФСР 4 июня 1992 года.

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