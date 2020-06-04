«Сегодня регион, образованный двадцать восемь лет назад, является одним из наиболее перспективных в плане развития в нашем округе», — отметил Чайка в своем обращении.

По его словам, не все из прошедших лет были простыми, но «благодаря трудолюбию и неравнодушию ингушского народа все более явными становятся позитивные перемены. В республике реализуются национальные проекты, строятся новые объекты инфраструктуры — школы и детские сады, спортивные комплексы и дома культуры».

«Особых слов восхищения заслуживают богатое историческое наследие и природные красоты республики, которые ежегодно привлекают все больше туристов», — подчеркнул полпред.

Чайка пожелал жителям Ингушетии благополучия и добра, мира и процветания.

Закон об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации был принят Верховным Советом РСФСР 4 июня 1992 года.