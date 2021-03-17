Поздравление

Ингушетия является надежной опорой и крепким форпостом Российского государства — Матвиенко

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Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации России Валентины Матвиенко поздравила жителей республики с 251-летием добровольного вхождения Ингушетии в состав России.

В поздравительной телеграмме на имя Главы региона Махмуд-Али Калиматова, спикер верхней палаты парламента отметила, что «более четверти тысячелетия Ингушетия является надежной опорой и крепким форпостом Российского государства».

«Путь становления республики не был простым, но и в годы подъема, и во времена суровых испытаний ее жители неоднократно доказывали верность Отечеству, проявляя усердие в созидательном труде, стойкость, героизм и мужество на полях сражений. Здесь бережно хранятся и приумножаются лучшие традиции, накоплено богатейшее историческое и культурное наследие, по праву ставшее важной частью национального достояния нашей страны», — подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, сегодня Ингушетия планомерно решаются задачи социально-экономического развития, большое внимание уделяется поддержанию стабильной общественно-политической обстановки. Уникальный природный ландшафт, достаточная минерально-сырьевая база предоставляют субъекту Российской Федерации широкие возможности для укрепления агропромышленного сектора и привлечения инвестиций.

Председатель Совета Федерации выразила уверенность, что «достижения жителей республики станут залогом ее процветания и дальнейших успехов». Она пожелала жителям Ингушетии мира, добра и благополучия.

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