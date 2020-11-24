АПК

Ингушетия выплатила долги за сельхозтехнику, взятую в лизинг в 2011-2012 годах

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Ингушетия выплатила долги и выкупила всю технику, взятую в лизинг в 2011-2012 годах, это почти 900 единиц таких машин, как тракторы, комбайны, культиваторы. Об этом ТАСС рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Магамед Гагиев.

«Мы выкупили сельхозтехнику, находившуюся у аграриев республики и муниципалитетов во временном пользовании и владении по договору с Росагролизингом, а это 871 единица техники», — сказал Гагиев.

По его словам, регионом было закуплено 320 тракторов, более 50 комбайнов, а также навесная, прицепная, самоходная техника, культиваторы и т. д.

«Это вся техника, без которой не может вестись работа на сельхозпредприятии, потому что без плуга не вспашешь землю, без культиватора ее не обработаешь и тому подобное. В 2011-2012 годах мы всего брали в лизинг более 1 тыс. единиц техники, в 2017 году часть выкупить мы смогли, а за оставшуюся технику расплатились сейчас. Из всего объема, 90% техники находилось в государственных унитарных сельхозпредприятиях, 5% у муниципалитетов — это коммунальная техника, а также 5% — у КФХ региона, все они смогли сами выплатить долги благодаря содействию Главы региона и правительства», — добавил собеседник ТАСС.

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