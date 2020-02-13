Политика

Ингушетия войдет в консульский округ Саудовской Аравии

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии в Казани генерального консульства Саудовской Аравии. Согласно документу, Ингушетия в числе регионов, которые войдут в консульский округ. Соответствующий документ опубликован в на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и полномочными представителями Президента Российской Федерации в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах, об открытии в городе Казани генерального консульства Королевства Саудовская Аравия», — говорится в распоряжении.

Так, согласно документу, в консульский округ войдут Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия, Татарстан, Удмуртия, Чечня, Чувашия, а также Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области.

Отмечается, что МИДу России необходимо в установленном порядке оформить достигнутую договоренность с Королевством Саудовская Аравия.

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