Ингушетия войдет в консульский округ Саудовской Аравии

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и полномочными представителями Президента Российской Федерации в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах, об открытии в городе Казани генерального консульства Королевства Саудовская Аравия», — говорится в распоряжении.

Так, согласно документу, в консульский округ войдут Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия, Татарстан, Удмуртия, Чечня, Чувашия, а также Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области.

Отмечается, что МИДу России необходимо в установленном порядке оформить достигнутую договоренность с Королевством Саудовская Аравия.