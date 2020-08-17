Ингушетия вошла в десятку регионов с самым недоступным бензином

Эксперты отмечают самую низкую доступность бензина для населения в республиках Северного Кавказа, где автомобилисты могут приобрести на свою зарплату в три-четыре раза меньше бензина, чем жители ЯНАО. Рейтинг замыкают Дагестан (535 литров при цене 45,5 руб./л), Карачаево-Черкесия (550 литров при цене 44,3 руб./л), Кабардино-Балкария (567 литров при цене 43,9 руб./л).

В замыкающую рейтинг десятку также вошли: Ивановская область (573 литра), Ингушетия (574), Чечня (584), Тамбовская область (586), Северная Осетия (587), Калмыкия (590), Адыгея (594).

Лидирует в рейтинге доступности бензина среди российских регионов Ямало-Ненецкий автономный округ, его жители на среднюю зарплату могут приобрести 2160 литров автомобильного топлива в месяц по цене 41,7 рубля за литр. На втором месте Москва — столичные водители на среднюю месячную зарплату могут заправиться на 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. Чукотский автономный округ занял третье место — 1727 литров по цене 56 рублей за литр.

Как полагают эксперты, лидирующие позиции в рейтинге преимущественно заняли регионы Крайнего Севера, Москва и Санкт-Петербург из-за высоких зарплат в этих субъектах.