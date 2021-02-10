Ингушетия в зоне риска по возникновению лесных пожаров

«В апреле 2021 года список регионов с повышенным риском возникновения лесных пожаров пополнится республиками Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Калмыкия и Чечня, Еврейской автономной областью, а также Брянской, Астраханской, Курской, Белгородской областями. Велика вероятность возгораний в лесах в восточной части Ставропольского края, на юге Орловской области, в южной и западной частях Воронежской области, на юге Тюменской, Курганской, Омской и Новосибирской областей. Сохранится риск возникновения пожаров в Забайкалье, Приморье, на юге и на западе республик Алтай и Тыва», — сообщает министерство с ссылкой на прогноз Рослесхоза.

Всего в 2021 году в зону повышенного пожароопасного риска попадают 26 регионов. Данный прогноз основан на анализе подведомственного Рослесхозу ФБУ «Авиалесоохрана» исходя из средних показателей пожарной опасности от Гидрометцентра России, а также статистических данных, накопленных в результате многолетних наблюдений за горимостью лесов и результатов многомерного корреляционного анализа.

Подготовка к пожароопасному сезону 2021 года уже началась. Стартовали сборы старших инструкторов парашютно-десантных пожарных служб ФБУ «Авиалесоохрана». Тренировки авиапожарных федерального и регионального уровней к пожароопасному сезону планируется завершить к 20 марта текущего года.