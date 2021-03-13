Ингушетия в тройке регионов-лидеров с наименьшей преступностью

По оценкам ведомства, в прошлом году в регионе преступность выросла по сравнению с 2019 годом на 44% (прирост на 100 тыс. населения). Второе место в рейтинге занял Санкт-Петербург, где рост преступности составил 26%, и третье — Ленинградская область (12,8%).

В Ингушетии в январе-декабре прошлого года совершено 1909 преступлений (рост 6%). Меньше только в Чукотском и Ненецком АО — 786 и 732 соответственно.

В Москве в 2020 году преступность выросла на 3,2%. посчитали в Генпрокуратуре, это 32-е место среди регионов.

При этом в 35 субъектах обстановка улучшилась и преступность снизилась. Среди них — Чечня (минус 16,9%), Северная Осетия (минус 15%) и Адыгея (минус 12,4%).