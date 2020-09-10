Ингушетия в тройке регионов-лидеров по рождаемости
В тройке регионов-лидеров по числу детей, родившихся в первой половине этого года — Ингушетия. Показатель рождаемости в республике на 1000 человек составил 15,6, сообщает «РГ» со ссылкой на Росстат.
Лидером является Чечня, коэффициент составил 19,2 на тысячу человек населения, на втором месте — Тува с результатом 18,3.
Росстат также отмечает, что в целом по России наблюдается снижение рождаемости на 6% по сравнению с первым полугодием 2019 года. За шесть месяцев в стране родилось 811 тысяч малышей.
Наименьшая рождаемость зафиксирована в Тульской, Владимирской и Ленинградской областях.