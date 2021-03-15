Ингушетия в тройке регионов, где зафиксированы самые высокие показатели безработицы

Отмечается, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, оказал существенное давление на рынок труда. Ситуация стала улучшаться по мере снятия ограничений и возвращения в рабочий режим большинства предприятий.

По итогам ноября 2020 года — января 2021 года, согласно данным Росстата, численность безработных (по методологии МОТ) составила 4,46 миллиона человек, что соответствует уровню безработицы в 5,9%.

В период пандемии максимальное значение было зафиксировано в августе 2020 года — 4,8 миллиона человек (6,4%). В январе этого года численность безработных составила 4,3 миллиона человек (5,8%).

Среднее время поиска работы по регионам в третьем квартале 2020 года составило 6,1 месяца и варьировалось от 2,5 до 10,1 месяца. Наименьшее время поиска работы отмечается в таких регионах, как Санкт-Петербург, где в среднем работу ищут 2,5 месяца, Ленинградская область (3,8 месяца), Москва (3,9 месяца). Самый длительный срок поиска работы — в Карачаево-Черкесии, где на трудоустройство уходит 10,1 месяца, Чечня (10 месяцев), Северная Осетия (9,3 месяца).

Для оценки ситуации в региональном разрезе РИА Новости подготовило рейтинг регионов по уровню безработицы на основе данных Росстата по итогам ноября 2020 года-января 2021 года.

Уровень безработицы (по стандартам МОТ) варьируется от 2,5% в Ямало-Ненецком автономном округе до 31,6% в Ингушетии. В 40 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по России.