Демография

Ингушетия в тройке регионов, где семьи чаще становятся многодетными

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Перинатальный центр Ингушетии

В России на протяжении нескольких лет растет количество многодетных семей. Ингушетия — в тройке регионов-лидеров. С данными Росстата за 2019 год ознакомился News. ru.

Отмечается, что желающих родить третьего ребенка не останавливает ни пандемия Covid-19, ни сопутствующий экономический кризис.

Наибольший суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей отмечается в Чечне (в среднем 1,33 на одну женщину), Тыве (1,13) и Ингушетии (1,04). Далее идут - Алтай (0,79) и Ненецкий автономный округ (0,71).

В свою очередь, наименьшие цифры (0,21) характерны для Мордовии, Севастополя, Ленинградской, Смоленской, Воронежской и Белгородской областей.

Примечательно, что в среднем по России такой коэффициент составляет 0,33, в Москве — 0,24.

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