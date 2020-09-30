Ингушетия в тройке регионов, где семьи чаще становятся многодетными

Отмечается, что желающих родить третьего ребенка не останавливает ни пандемия Covid-19, ни сопутствующий экономический кризис.

Наибольший суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей отмечается в Чечне (в среднем 1,33 на одну женщину), Тыве (1,13) и Ингушетии (1,04). Далее идут - Алтай (0,79) и Ненецкий автономный округ (0,71).

В свою очередь, наименьшие цифры (0,21) характерны для Мордовии, Севастополя, Ленинградской, Смоленской, Воронежской и Белгородской областей.

Примечательно, что в среднем по России такой коэффициент составляет 0,33, в Москве — 0,24.