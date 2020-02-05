Ингушетия в течение двух лет планирует приобрести в Дагестане 20 тысяч племенных овец

«Будет создан проект межрегионального сотрудничества, согласно которому Республика Дагестан в течение нескольких последующих лет будет поставлять племенное овцепоголовье для разведения в Республику Ингушетия. К тому же дагестанские ученые будут сопровождать селекционно-племенную работу в соседней республике с целью улучшения породных качеств и районирования животных к условиям Республики Ингушетия. На первоначальном этапе в 2020 году ингушскими партнерами планируется приобрести около 5 тысяч голов племенных овец», — сообщил Гусейнов журналистам, после встречи.

Со своей стороны Гагиев отметил, что Дагестан исторически славится овцеводством и вообще животноводством.

«Республика Дагестан — для нас оптимальный по природно-климатическим условиям и хозяйственным традициям регион для сотрудничества. В настоящее время в Республике Ингушетия содержится порядка 140 тысяч голов овец. Сегодня мы хотим с помощью дагестанских коллег улучшить породные качества и нарастить численность овцепоголовья в нашей республике. В планах до 2022 года поэтапно приобрести около 20 тысяч племенных овец различных пород», — сказал он.

Руководитель Минсельхозпрода Дагестана поблагодарил гостей за приезд. Он отметил, что было бы полезно набраться опыта у соседей в деле развития садоводства и сопряженной с ней агрологистики. Также, в свете последних поручений Главы Дагестана по эффективному использованию земель и имущества государственных унитарных предприятий, сегодня актуально изучать успешный опыт других регионов, в том числе и Ингушетии, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.