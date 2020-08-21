Коронавирус

Ингушетия в «светло-зеленой» зоне по Covid-19

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В число «светло-зеленых» регионов, где ситуация по распространению Covid-19 положительно-стабильная, входят Ингушетия, Москва, Дагестан и еще ряд субъектов, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Аналитик сгруппировал регионы по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости — R.

R — это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора. Этот индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного Covid-19. Если он меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше — может начать расти.

«В «красной» зоне остались 12 регионов: Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край», — сказал Тавадян.

Напомним, по состоянию на 20 августа в Ингушетии проведено 56797 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4116 впервые установленных диагнозов Covid-19.

Всего с 30 марта текущего года умерло 76 пациентов, выздоровело 3620.

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