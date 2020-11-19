Коронавирус

Ингушетия в списке регионов, где регистрируется удовлетворительное состояние темпов распространения Covid-19

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Спад заболеваемости Covid-19 почти во всех регионах страны начнется в конце ноября. Об этом РИА Новости заявил специалист по статистике и моделированию центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Отмечается, что Москва, Ингушетия и ряд других регионов относится к субъектам, где удовлетворительное состояние темпов распространения инфекции, а самая благоприятная обстановка в Еврейской автономной области и Севастополе.

По словам эксперта, в ряде регионов сохраняется тяжелая ситуация, а потому на плато они выйдут позже остальных. К числу таких относятся — Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Коми, Калининградская область, а также Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская область, Карелия, Псковская область, Чечня.

Тавадян отметил, что ситуация стабилизируется, однако расслабляться не стоит.

Эксперт опирался на карту распространенности Covid-19, создающейся на базе официальной статистики. Там регионы разбиты на четыре группы по коэффициенту распространения — от «зеленых» (коэффициент менее 0,9) до «темно-красных» (свыше 1,2).

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