Ингушетия в пятый раз стала лидером Всероссийской акции «Вода России»

Всего за весь период региональной акции в ней приняло участие 183 500 человек. В ходе этого мероприятия на территории Ингушетии были очищены берега 20 рек. Общая площадь убранной территории составила 5 580 кв. м, а объем собранного мусора — 13 798 куб. м.

Министр природных ресурсов и экологии региона Магомед Евлоев отметил, что лидерство республики в акции связано с большим авторитетом старейшин, которые поощряют уборку водоемов от мусора и активно привлекают к ней молодежь.

По всей России в акции приняли участие более 822 тыс. человек, протяженность очищенной береговой линии составила более 16 тыс. км. Всего собрано около 35,7 тыс. м3 мусора, что равно более 562 тыс. мешков или 5952 КамАЗам. В 2019 году во время акции был установлен рекорд, участие приняло более 1 млн человек, очистив от мусора 24,2 тыс. км берегов.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом в топ-10 регионов появились новые участники: Республика Башкортостан, Карачаево-Черкесская Республика, Челябинская область, Ханты-Мансийский АО.

Напомним, что организаторами акции является Центр развития водохозяйственного комплекса России при поддержке Минприроды, Росводресурсов в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Всероссийская экологическая акция «Вода России» проходит с 2014 года и является одной из крупнейших и наиболее популярных экодобровольческих акций в стране.