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Ингушетия в пятерке регионов-лидеров по здоровому образу жизни

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Горная Ингушетия

В пятерку регионов, жители которых не склонны к вредным привычкам, по итогам 2017-2019 годов входя — Ингушетия, Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария и Тамбовская область. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Отмечается, что вредные привычки не распространены в республиках Северного Кавказа в силу сложившегося образа жизни, строгих традиций и менталитета местных жителей. Что касается Тамбовской области, то здесь наблюдается снижение потребления табака и алкогольных напитков.

В Магаданской и Сахалинской областях, Хакасии, Бурятии и Амурской области наблюдается наибольшая приверженность вредным привычкам.

Эти регионы объединяет суровый климат, вносящий определенные коррективы в образ жизни местных жителей. Для них характерны одни из самых высоких по стране показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или нарушений, связанных с употреблением наркотических средств.

Обе российские столицы показали прогресс по сравнению с прошлым годом. Так, Москва поднялась с 57 на 49 строчку рейтинга, а Санкт-Петербург — с 70 на 63 место.

Курение остается самой распространенной вредной привычкой в Москве. Однако за минувший год в городе наблюдается небольшое снижение потребления табачных изделий. В Петербурге наиболее острой проблемой остается распространение наркотиков. При этом сохраняется тенденция по сокращению потребления алкогольной продукции.

В целом эксперты пришли к выводу, что пропаганда здорового образа жизни в России дает свои результаты. В частности, потребление табака за год сократилось в 48 регионах страны.

Рейтинг составлен на основе шести критериев, среди которых потребление табака и алкоголя, смертность от отравлений спиртным, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, количество преступлений, которые связаны с наркотическими средствами и их аналогами.

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