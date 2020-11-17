Ингушетия в пятерке регионов, где остро стоит проблема доступности дошкольного образования

Об этом в ходе VI Всероссийского съезда работников дошкольного образования заявил заместитель министра просвещения России Виктор Басюк, сообщает портал «Российское образование».

Между тем доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в среднем по России на 1 ноября текущего года составляет более 88%.

«Для детей от двух месяцев до трех лет доступность около 100% уже обеспечена в десяти субъектах России, в 36 субъектах она составляет от 88 до 99%, что выше общероссийского показателя», — сказал Басюк.

Заместитель министра отметил, что особо актуальным является вопрос обеспеченности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в тех субъектах, где показатель доступности для детей этой категории не достигает 50%.

Не менее важным является сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. Для детей данного возраста доступность дошкольного образования на ноябрь составляет более 99%: в 69 субъектах достигнуты показатели доступности от 99,66 до 100%, а в 11 субъектах — от 96 до 99%.

«Министерством просвещения совместно с правительством России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти прорабатывает вопрос о дополнительных мероприятиях, которые будут направлены на повышение доступности дошкольного образования», — сказал Басюк.

Работа VI съезда работников дошкольного образования организована в формате секций и дискуссионных площадок по шести тематическим направлениям. Мероприятие организовано министерством просвещения совместно с институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО и академией Минпросвещения России.