Образование

Ингушетия в пятерке регионов, где остро стоит проблема доступности дошкольного образования

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Виктор Басюк

На ноябрь 2020 года в России остается почти 59 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет, не обеспеченных местами в детских садах. Наиболее актуальным остается этот вопрос в пяти субъектах: Бурятии, Дагестане, Ингушетии, Крыму, Забайкальском крае.

Об этом в ходе VI Всероссийского съезда работников дошкольного образования заявил заместитель министра просвещения России Виктор Басюк, сообщает портал «Российское образование».

Между тем доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в среднем по России на 1 ноября текущего года составляет более 88%.

«Для детей от двух месяцев до трех лет доступность около 100% уже обеспечена в десяти субъектах России, в 36 субъектах она составляет от 88 до 99%, что выше общероссийского показателя», — сказал Басюк.

Заместитель министра отметил, что особо актуальным является вопрос обеспеченности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в тех субъектах, где показатель доступности для детей этой категории не достигает 50%.

Не менее важным является сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. Для детей данного возраста доступность дошкольного образования на ноябрь составляет более 99%: в 69 субъектах достигнуты показатели доступности от 99,66 до 100%, а в 11 субъектах — от 96 до 99%.

«Министерством просвещения совместно с правительством России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти прорабатывает вопрос о дополнительных мероприятиях, которые будут направлены на повышение доступности дошкольного образования», — сказал Басюк.

Работа VI съезда работников дошкольного образования организована в формате секций и дискуссионных площадок по шести тематическим направлениям. Мероприятие организовано министерством просвещения совместно с институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО и академией Минпросвещения России.

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