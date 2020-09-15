Нацпроекты

Ингушетия в полном объеме освоила средства нацпроекта

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отнес к хорошим показателям работы регионального правительства полное освоение средств, выделенных республике в рамках нацпроекта в прошлом году, а это 6,1 млрд руб.

«Неплохими можно признать результаты выполнения мероприятий национальных проектов. Выделенные в 2019 году на региональные проекты 6,1 млрд рублей освоены в полном объеме. На эти средства построены школы, детские сады, приобретено современное оборудование для медицинских учреждений, осуществлены мероприятия по совершенствованию системы образования», — сообщил Калиматов в своем выступлении на заседании Народного собрания региона.

Глава республики подчеркнул, что положительная динамика наблюдается в развитии промышленности и сельского хозяйства. В Ингушетии наметился тренд на устойчивое движение вперед. В этом Калиматов видит заслугу Кабинета министров.

При этом глава региона отметил, что прошлый год, как и истекший период нынешнего, были непростыми. Это было время напряженного труда, наполненное стремлением решить проблемы, связанные с нуждами людей, улучшением качества их жизни.

«Не всё из задуманного удалось осуществить. Свои коррективы в наши планы внесла пандемия коронавируса. Благодаря самоотверженной работе наших медицинских работников и других служб, нам удалось избежать худших вариантов развития событий», — отметил руководитель субъекта.

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