Ингушетия в лидерах среди регионов России по числу просроченных кредитов

При этом по повышению платежной дисциплины Ингушетия также занимает первое место (-5,3 процентного пункта). Республика уже несколько лет подряд характеризуется быстрым снижением доли просрочки. Как полагают эксперты, это, скорее всего, связано с улучшением обслуживания небольшого числа крупных кредитов, при этом широкая масса населения пока не берет в Ингушетии банковские кредиты, и база остается очень низкой.

Для оценки платежной дисциплины в региональном разрезе эксперты РИА Новости на основе данных Центробанка провели исследование и подготовили по итогам 2020 года пятый ежегодный рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности населения по рублевым банковским кредитам.

Наибольший рост доли просрочки в прошлом году наблюдался в Калининградской области, где она за прошедший год выросла на 1,6 процентного пункта. Также ощутимый прирост был в Чечне и Липецкой области (+1 процентный пункт).

Лидерами с заметным отрывом по платежной дисциплине по банковским кредитам стали Ненецкий автономный округ, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ. Очень хорошие результаты также демонстрируют и другие северные регионы.

Самая высокая доля просроченной задолженности, несмотря на ее существенное снижение, остается у Ингушетии (7,8%), но для сравнения, три года назад она была на уровне 24%, отмечается в материале.

Кроме того, высокая доля просрочки зафиксирована в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Адыгее, Чечне, в Ставропольском крае, а также в Краснодарском крае и в Кабардино-Балкарии. Во всех этих регионах доля просроченной задолженности по кредитам населению на начало 2021 года превышает 5,9%.

По мнению аналитиков РИА Новости, ситуация с динамикой кредитования в 2021 году будет похожей на 2020 год. Экономическая ситуация улучшится, что простимулирует розничных заемщиков взять кредиты, однако часть программ стимулирования кредитования будут ограничены, что в свою очередь замедлит темпы роста. В целом эти две тенденции уравновесят друг друга. При этом процентные ставки хоть и перестанут снижаться, но будут стимулировать рост кредитования.