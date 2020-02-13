Статистика

Ингушетия в лидерах по рождаемости на Северном Кавказе

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Стали известны данные о естественном приросте населения в республиках Северного Кавказа за 11 месяцев прошлого года, сообщает «Обзор» со ссылкой на Росстат.

В Ингушетии родились 7126 детей, а умерло 1287 человек — на тысячу жителей республики пришлось почти 16 новорожденных.

Лидером рейтинга оказалась Чечня. В январе-ноябре 2019 года здесь родились почти 26 тысяч малышей, а умерло около 6 тысяч человек. На 1000 жителей региона в прошлом году пришлось более 19 новорожденных.

Третье место по рождаемости среди республик Северного Кавказа занимает Дагестан: в республике родились почти 42 тысячи малышей, а умерло 13 тысяч человек — на тысячу жителей пришлось 14 новорожденных.

Низкий естественный прирост отмечен в Северной Осетии (на 7871 новорожденного 6607 смертей) и Карачаево-Черкесии (на 4753 родившихся 3838 умерших) — в этих республиках на тысячу жителей пришлось 12 и 11 новорожденных.

В Ставропольском крае смертность превышает рождаемость — почти 26 тысяч новорожденных против более 29 тысяч умерших, а на тысячу жителей пришлось только 10 родившихся, говорится в сообщении.

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