Ингушетия в десятке регионов с самой низкой доступностью бензина

В среднем по России значение доступности бензина АИ-92 составляет 963 литра на одну зарплату, при этом в 68 регионах показатели ниже. Самая низкая доступность в республиках Северного Кавказа, жители которых могут приобрести на свою зарплату в три-четыре раза меньше бензина, чем жители Ямала.

Это объясняется не только ценами на бензин, которые во многих регионах Северного Кавказа выше среднероссийских, но и низкими зарплатами. На среднюю в Ингушетии зарплату в месяц можно купить 573 литра бензина, в Кабардино-Балкарии — 554, в Дагестане — 531 литр, в Карачаево-Черкесии — 525.

В замыкающую рейтинг десятку регионов с самой низкой доступностью бензина также входят Ивановская область (562 литра), Калмыкия (570), Северная Осетия (572), Саратовская область (575), Адыгея (575) и Чечня (578).

В число лидирующих в рейтинге регионов входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе столицы. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2091 литр в месяц. Второе место заняла Москва (1886), третье — Ненецкий автономный округ (1640).

Еще в 11 регионах на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести более 1000 литров бензина АИ-92.

Минэкономразвития России ожидает повышения начисленной заработной платы в 2020 году примерно на 5%. Таким образом, доступность бензина в среднем по стране, как минимум, не будет ниже, чем в 2019 году, отмечает «Прайм».