Ингушетия в десятке регионов с низким уровнем качества жизни населения

Последние места занимают Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Курганская область, Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкессия, Забайкальский край и Тыва. В рейтинге-2019 большинство этих регионов также входили в последнюю десятку.

Значение сводного рейтингового балла у всех регионов из последней десятки меньше 35, что значительно ниже среднего по стране уровня.

Первые позиции по качеству жизни, по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Сводный рейтинговый балл у них превышает значение 75 (возможный минимум — 1, возможный максимум — 100). Столица набрала 82,16 балла, Санкт-Петербург — 80,63, Подмосковье — 76,07.

В первую десятку также входят Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Калининградская область.

Все эти регионы характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится около 40% суммарного ВРП субъектов федерации, оборота розничной торговли, инвестиций в основной капитал

При расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе. Это — уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Позиции регионов в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования баллов субъектов федерации по всем анализируемым группам.

При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава и Минфина России, Центробанка, другие открытые источники. Учтены последние доступные на момент расчета данные — показатели 2019-2020 годов.