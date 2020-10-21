Ингушетия в десятке меньше всего «мусорящих» регионов

Самый большой объем твердых коммунальных отходов образуется в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Ростовской области и Татарстане.

Так, в Москве в прошлом году на полигоны вывезли 26,8 миллиона кубометров мусора, в Подмосковье — 20,4 миллиона. «В совокупности на Московский регион приходится 14 процентов всего бытового мусора в стране», — отмечают эксперты.

Меньше всего мусора производит Чукотка — 102,7 тысячи кубометров. В Ненецком автономном округе на полигоны вывезли 128 тысяч кубометров, в Ингушетии — 356,4. Республика на шестом месте среди антилидеров рейтинга.

Как уточняют эксперты, всего за прошлый год в стране образовалось 346 миллионов кубометров мусора, то есть на пятерку лидеров приходится около четверти всех отходов.

Кроме того, эксперты подсчитали, сколько мусора приходится на человека в разных регионах. В среднем по стране этот показатель равен 2,4 кубометра.

«Чемпионами» в прошлом году стали жители Бурятии — порядка восьми кубометров на человека.

В Ингушетии этот показатель равен 0,71. То есть регион в числе лидеров этого рейтинга. Жители республики меньше всего оставляют после себя мусора.

Аналитики также отмечают, что из 346 миллионов кубометров отходов за прошлый год (учитывается мусор, вывезенный спецтехникой) около трети оставили после себя предприятия, остальное вывезли из жилых кварталов. Основную массу мусора создают города, на сельские территории приходится только около 16 процентов.

При этом утилизировали в прошлом году лишь 2,7 миллиона тонн отходов, или 4,4 процента от всего объема, хотя существующие мощности в теории позволяют перерабатывать около половины всего мусора. Низкий уровень утилизации эксперты объясняют отсутствием раздельного сбора отходов на первичном этапе, то есть на уровне потребителя.