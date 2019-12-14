Ингушетия в числе трех субъектов, где 100% школ отказались от мобильников на уроках

Васильева напомнила, что впервые в этом году сразу три ведомства — Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения рекомендовали убрать мобильные телефоны из учебного процесса.

«Мы отправили эти рекомендации во все регионы: школы могли последовать нашим советам и закрепить их в своем уставе. Но мы никого не заставляли это делать, образовательная организация сама принимала решение», — сказала министр.

По ее словам, сегодня уже есть конкретные цифры: 10 тысяч 628 школ — то есть примерно каждая четвертая — выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков. Ингушетия, Северная Осетия, Белгородская область — сто процентов школ. Камчатский край — 37,5%, Магаданская область — 53,3%, Пермский край — 58,8%, Республика Марий Эл — 63,8%, Удмуртская Республика — 60,9%, Кемеровская область — 67,3%, Курганская область — 50,9%, Свердловская область — 65,3%. При этом Васильева отметила, что «это абсолютно, проверенные данные».

Министр просвещения также напомнила, что летом этого года был большой социологический опрос. И 61 процент школьников, 89 процентов родителей, и 90 процентов педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов во время уроков. То есть не только взрослые, но и большинство ребят соглашаются: личные смартфоны отвлекают от занятий.

«Более того, три четверти опрошенных, и я с ними абсолютно солидарна, считают, что и педагоги должны ограничить использование телефонов во время процесса обучения. Наверное, это правильная история, потому что так ты показываешь пример детям. Уверена, что в ближайшее время к нам подключится еще больше школ. Мы будем продолжать настаивать на том, что мобильных телефонов на уроках быть не должно», — отметила Васильева в интервью «РГ».