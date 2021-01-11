Гигиена

Ингушетия в числе самых «чистоплотных» регионов России

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Мужчины в России тратят на личную гигиену и уход за собой в среднем 2 часа 56 минут в день, женщины — 2 часа 58 минут. С такими данными Росстата за 2019 год касательно населения старше 15 лет ознакомился News. ru.

Отмечается, что в отдельных регионах мужчины уделяют гигиене особенно много времени. В частности, в Ингушетии (3 часа 37 минут), Адыгее (3 часа 33 минуты), Сахалинской области (3 часа 25 минут), Севастополе (3 часа 19 минут) и Брянской области (3 часа 14 минут).

В свою очередь минимальные показатели в Алтае (2 часа 21 минута), Камчатском крае (2 часа 28 минут) и Магаданской области (2 часа 29 минут).

Что касается прекрасной половины человечества, то по количеству затраченного на уход за собой времени лидируют женщины Адыгеи (3 часа 31 минута), Сахалинской (3 часа 28 минут) и Брянской (3 часа 27 минут) областей, Севастополя (3 часа 15 минут) и Ингушетии (3 часа 15 минут).

Тогда как меньше всего времени на гигиену расходуют жительницы Алтая (2 часа 25 минут), Камчатского края (2 часа 31 минута) и Курганской области (2 часа 32 минуты).

Тело у людей загрязняется с разной скоростью. Это зависит, в том числе от потоотделения. Однако в любом случае имеет смысл принимать душ каждый день, рассказала News. ru дерматолог Инна Петросова. В зимнее время рекомендуется использовать специальные очищающие средства.

«Мне кажется, один раз в день принять гигиенические процедуры — это, наверное, должно быть. Главное — правильно ухаживать за кожей, не использовать какие-то агрессивные, антибактериальные средства при очищении кожи. Возможно, в зимнее время, когда сухость воздуха в помещениях повышена, жесткая вода, это будет дополнительно агрессивно воздействовать на кожу. Поэтому в качестве очищающих средств лучше брать синдеты, они более мягкие», — отметила Петросова.

Кроме того, не стоит мыться слишком горячей водой, добавила она.

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