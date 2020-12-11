Итоги

Ингушетия в числе регионов, успешно проведших мероприятия Года памяти и славы

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При подведении итогов Года памяти и славы в регионах страны Ингушетия в общем рейтинге оказалась в числе самых активных региональных дирекций.

Итоги подводились на Всероссийском патриотическом форуме «Помнить — значит знать», проходившем в Москве с 9 по 11 декабря текущего года. На нем представители органов государственной власти, общественных организаций, научного сообщества обсуждали актуальные вопросы формирования патриотического мировоззрения в современном российском обществе.

По данным республиканского правительства, в регионе были реализованы все проекты Года памяти и славы, за исключением тех, которые проводились строго в определенных городах. Несмотря на внесенные пандемией коронавирусной инфекции изменения в формат многих мероприятий, в режиме онлайн акции и конкурсы в республике прошли на высоком уровне, собрав большую аудиторию участников. Особо отличались те, которые прошли в дни исторических дат: «Блокадный хлеб», «Сад памяти», «Фронтовая бригада», «Окна Победы», «Флаги России», «Красная гвоздика» и др. Помимо федеральных проектов, в Ингушетии проходили и значимые региональные мероприятия.

В рамках форума также состоялась торжественная церемония вручения первой национальной премии «Победа». Премия вручалась по 11 номинациям: «Проект года», «Собственным примером», «Новая генерация: Память о войне, современные технологии и форматы», «Образовательный проект года», «Научный проект», «Нам доверена память», «Культурный проект», «Корпоративное участие», «Лучшая региональная дирекция Года памяти и славы», «Успешный старт/новые традиции» и «Лучший патриотический проект по воспитанию бережного отношения к природе».

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