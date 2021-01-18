Статистика

Ингушетия в числе регионов с самыми психологически здоровыми женщинами

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В России психологически здоровыми являются 68,6% мужчин и 60% женщин. С такими данными исследования Росстата ознакомился News.ru.

По статистике ведомства, психологически благополучных мужчин больше всего в Тыве (88,8%), Еврейской автономной области (87,5%) и Калмыкии (86,8%). Тогда как наименьшая доля психологически здорового мужского населения наблюдается, прежде всего, в Карачаево-Черкесии (56,5%), Адыгее (60,1%) и Тамбовской области (60,6%).

В свою очередь россиянки чувствуют себя лучше всего в Тыве (85,3%), Якутии (81,7%) и Ингушетии (80,6%). Минимальные показатели по числу психологически здоровых женщин — в Тамбовской области (44,9%), Хакасии (47,8%) и Новгородской области (48,7%).

В своем исследовании Росстат руководствовался рядом критериев, квалифицируя того или иного респондента как психологически здорового. Его ответы должны были дать в сумме определенное количество баллов. Например, касательно бодрости и хорошего настроения, спокойствия и раскованности, активности, энергичности и т. д.

Общероссийские цифры по доле психологически здорового населения говорят о том, что психологическая атмосфера в обществе отличается от оптимальной в худшую сторону — многие жители эмоционально устали или впали в депрессию, отметил в беседе с News.ru социальный психолог Алексей Рощин.

В то же время мужчины в ходе исследования могли завышать показатели своего самочувствия в ответах.

«Мужчина воспринимается зачастую как добытчик, как существо социально активное по определению. Поэтому мужчины волей-неволей под это подстраиваются в вопросах. В нашей культуре женщины в этой области более свободны. Женщине пожаловаться не зазорно, женщины даже любят поговорить о своих болячках, о своем здоровье. Если мужчина так начинает делать, то это вызывает некоторое осуждение», — пояснил он.

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