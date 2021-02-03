Ингушетия в числе регионов с самыми низкими показателями заболеваемости раком

Самые низкие показатели заболеваемости в Ингушетии — 176,5 впервые выявленного случая на 100 тыс. населения. А также в Дагестане (163,6), в Чечне (164,2) и на Чукотке (205,4), пишет газета «Известия».

Лидерами по показателю заболеваемости онкологией стала Архангельская область — 566,2 случая. Вслед за ней идет Брянская область (556,2), Сахалинская область (550,2), Мордовия (548,6) и Пензенская область (548,1).

Главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал «Известиям» о самых частых видах злокачественных опухолей, которые находят у россиян. По его словам, шансы на выздоровление пациента напрямую зависят от того, насколько рано обнаружат опухоль — на первой стадии вероятность успеха достигает 97-98%.

По мнению онколога, одна из главных причин поздней диагностики рака — нехватка информации о заболевании и примеров успешного своевременно начатого лечения.