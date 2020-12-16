Ингушетия в числе регионов с самой короткой трудовой неделей

В целом средняя продолжительность рабочей недели по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилась на 26 минут — до 36 ч. 41 мин.

Самые короткие рабочие недели в июле-сентябре были зафиксированы в НАО, Коми, Ингушетии и на Алтае. Самые длинные — в Калининградской области, в Крыму и Тюменской области.

В опросах Росстата учитывалось непосредственно отработанное время — вне зависимости от того, где велась работа, на рабочем месте или удаленно.

Судя по полученным результатам, среднее количество фактически отработанных за неделю часов у занятого населения сократилось в 60 регионах, а продолжительность трудовой пятидневки в зависимости от территории могла отличаться более чем на девять часов.

«Если оценивать продолжительность рабочей недели в России в целом, выяснится, что в среднем она «не дотягивает до стандартных 40 часов, то есть в целом россияне недорабатывают», — пояснила РБК президент FinExpertiza Елена Трубникова.

По ее мнению, пандемический кризис только усугубил ситуацию, в результате чего работы в стране стало еще меньше. Особенно серьезно сократились самые массовые низкооплачиваемые рабочие места.

По последним данным Росстата, уровень безработицы в октябре этого года достиг 6,3% экономически активного населения. Сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения составило 4,3% в годовом выражении.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, в список регионов с короткой рабочей неделей попали субъекты с высоким уровнем безработицы. «Если мы говорим об Ингушетии, Алтае, Чечне, то у людей там короткие периоды занятости, нет полноценной занятости как таковой, применяется неполная занятость, поэтому у них короткая неделя», — уточнил он.