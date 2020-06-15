Ингушетия в числе регионов с низким уровнем благосостояния семей

Рейтинг рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата.

В десяти российских регионах в свободном распоряжении у семьи со средним заработком после минимальных расходов остается менее десяти тысяч рублей.

В состав замыкающей рейтинг группы по итогам 2019 года входят: Калмыкия (9 тыс. рублей), Брянская область (8,9 тыс.), Дагестан (8,3 тысячи рублей), Ингушетия (8,1 тысячи рублей), Алтайский край (7,9 тыс. рублей), Карачаево-Черкесия (6,4 тысячи рублей), Псковская область (5,7 тысячи рублей), Ивановская область (5,1 тысячи рублей), Чечня (4,2 тыс.) и Кабардино-Балкария (1,02 тысячи рублей).

Исходя из полученных данных, эксперты предполагают, что в этих регионах семьям, получающим среднюю по региону заработную плату, сложно содержать двух детей без дополнительных доходов.

Бессменным лидером рейтинга остается Ямало-Ненецкий автономный округ, по итогам 2019 года там максимальный остаток составил 88,5 тысячи рублей.

Вторую строчку заняла Сахалинская область с остатком в 72,7 тысячи рублей. Следом идут столичные регионы: в московских среднестатистических семьях остаток составляет 65,8 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 57,3 тысячи.

Замыкает лидирующую пятерку Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, где в среднестатистической семье с двумя детьми после минимально возможных затрат остается 56,8 тысячи рублей.

Кроме вышеперечисленных, еще в шести российских регионах максимальный свободный остаток денежных средств семьи со средним в регионе заработком родителей превышает общероссийский уровень (37,5 тысячи рублей). К ним относятся: Магаданская область, Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Московская и Тюменская области.

Как полагают эксперты, результаты проведенного исследования свидетельствуют, что пропасть между богатыми и бедными регионами огромна и значимых предпосылок для ее сокращения не наблюдается. Предыдущие несколько лет многие макроэкономические показатели демонстрировали положительную динамику, но благосостояние российских семей от этого существенно не менялось.

При этом текущий кризис, вызванный распространением новой коронавирусной инфекции, сильно ударил по многим сферам экономики, что отразится на большинстве российских семей вне зависимости от региона проживания. Поэтому, по мнению экспертов РИА Новости, ожидать существенного улучшения по итогам 2020 года не приходится, на это потребуется время.