Зарплата

Ингушетия в числе регионов с невысокой зарплатой работников

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Самая высокая средняя зарплата в первом полугодии 2020 года была зарегистрирована на Чукотке — 116,5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют расчеты RT на основе данных Росстата.

На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (113 тыс. рублей). Далее идут Москва (96,8 тыс. рублей), Магаданская область (96,6 тыс.) и Ненецкий автономный округ (93,4 тыс.).

Самые низкие заработки зафиксированы в Ивановской области (27,6 тыс.), Алтайском крае (28,7 тыс.), Карачаево-Черкессии (28,7 тыс.), Чечне (28,9 тыс.) и Дагестане (29,3 тыс.).

Кроме того, относительно невысокую заработную плату получали работники Кабардино-Балкарии (29,4 тыс. рублей), Тамбовской области (29,6 тыс.) и Ингушетии (29,7 тыс.), а также Северной Осетии и Мордовии (по 29,9 тыс.).

Отмечается, что в десятку регионов с самыми высокими зарплатами попали Сахалинская область (90,9 тыс. рублей), Камчатский край (81,2 тыс.), Ханты-Мансийский АО (77,9 тыс.) и Якутия (74,8 тыс.).

Речь идет о номинальной среднемесячной заработной плате в регионе по всем обследуемым видам экономической деятельности согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, говорится в сообщении.

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