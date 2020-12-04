Ингушетия в числе регионов с невысокой средней зарплатой

Относительно невысокая заработная плата зафиксирована в Дагестане (29 тыс. рублей), Ингушетии и Северной Осетии (по 29,6 тыс.), Тамбовской области (29,8 тыс. руб.) и Мордовии (30,4 тыс. рублей).

Самая высокая средняя зарплата за три квартала текущего года зарегистрирована на Чукотке — 116,4 тыс. рублей.

На втором месте — Ямало-Ненецкий АО (110 тыс.). Далее идут Магаданская область (96,2 тыс. руб.), Москва (95,9 тыс. рублей) и Ненецкий АО (91,5 тыс. рублей).

В десятку регионов с самой высокой средней зарплатой также вошли Сахалинская область (90,2 тыс.), Камчатский край (81,4 тыс. рублей), Ханты-Мансийский АО (77,3 тыс.), Тюменская область (76,2 тыс. руб.) и Якутия (73,1 тыс. рублей).