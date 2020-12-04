Зарплата

Ингушетия в числе регионов с невысокой средней зарплатой

0

Самая низкая средняя зарплата за январь-сентябрь 2020 года зафиксирована в Ивановской области (27,4 тыс. рублей), Алтайском крае (28,7 тыс.), Кабардино-Балкарии (28,8 тыс. руб.), Карачаево-Черкесии (28,9 тыс.) и Чечне (29 тыс. рублей). Об этом свидетельствуют расчеты RT на основе данных Росстата.

Относительно невысокая заработная плата зафиксирована в Дагестане (29 тыс. рублей), Ингушетии и Северной Осетии (по 29,6 тыс.), Тамбовской области (29,8 тыс. руб.) и Мордовии (30,4 тыс. рублей).

Самая высокая средняя зарплата за три квартала текущего года зарегистрирована на Чукотке — 116,4 тыс. рублей.

На втором месте — Ямало-Ненецкий АО (110 тыс.). Далее идут Магаданская область (96,2 тыс. руб.), Москва (95,9 тыс. рублей) и Ненецкий АО (91,5 тыс. рублей).

В десятку регионов с самой высокой средней зарплатой также вошли Сахалинская область (90,2 тыс.), Камчатский край (81,4 тыс. рублей), Ханты-Мансийский АО (77,3 тыс.), Тюменская область (76,2 тыс. руб.) и Якутия (73,1 тыс. рублей).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Рашид Дзангиев стал чемпионом Всероссийского турнира по классической борьбе
В региональном МЧС Ингушетии готовятся к общероссийскому дню приема граждан
В Ингушетии 11 пациентов с Covid-19 находятся на ИВЛ
Мовсар Евлоев заболел Covid-19 и снялся с турнира UFC Vegas 16
«Магнит» намерен стать партнером для ингушских производителей сельхозпродукции
Калиматов поблагодарил волонтеров за неравнодушие, отзывчивость и добросердечность
За сутки в Ингушетии Covid-19 выявлен у 86 человек
Утвержден порядок уведомления граждан о персональных пособиях и льготах
Полпред Чайка встретился с финалистами и полуфиналистами конкурса «Доброволец России» из субъектов СКФО
В Ингушетии при участии турецких и российских инвесторов перезапустят простаивающее швейное предприятие
Ингушетия в пятый раз стала лидером Всероссийской акции «Вода России»

Главное

Яндекс.Метрика

 