Ингушетия в числе регионов с наименьшим приростом заболевших Covid-19 за сутки

Ингушетия в числе регионов с наименьшим приростом заболевших за сутки (+32), как и Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Амурская область, Алтай, Саха (Якутия), Адыгея, Томская область — 0,2%

За последние сутки в России подтверждено 430 смертей, всего в стране умерло 80 126 человек.

Выписано по выздоровлении за сутки 15 194 человека, за весь период — 3 593 101.