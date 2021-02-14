Ингушетия в числе регионов с наименьшим приростом заболевших Covid-19 за сутки
За сутки в России подтверждено 14185 случаев Covid-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Ингушетия в числе регионов с наименьшим приростом заболевших за сутки (+32), как и Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Амурская область, Алтай, Саха (Якутия), Адыгея, Томская область — 0,2%
За последние сутки в России подтверждено 430 смертей, всего в стране умерло 80 126 человек.
Выписано по выздоровлении за сутки 15 194 человека, за весь период — 3 593 101.