Ингушетия в числе регионов с наименьшим приростом случаев заболевания Covid-19

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Тыва — 0,08%, Ингушетия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Москва, Магаданская область — 0,2%», — говорится в информации.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», на 5 февраля в республике проведено более 204 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14135 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+33 за сутки).

Всего в регионе умерло 162 человека, выздоровело — 12365.