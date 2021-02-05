Коронавирус

Ингушетия в числе регионов с наименьшим приростом случаев заболевания Covid-19

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Наименьший темп прироста случаев Covid-19 за сутки в регионах России зарегистрирован в Туве — 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Тыва — 0,08%, Ингушетия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Москва, Магаданская область — 0,2%», — говорится в информации.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», на 5 февраля в республике проведено более 204 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14135 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+33 за сутки).

Всего в регионе умерло 162 человека, выздоровело — 12365.

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