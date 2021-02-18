Ингушетия в числе регионов, повысивших налоговые поступления

«Большая часть поступлений произошла за счет налога на доходы физических лиц — 53%, далее идут доходы от уплаты акцизов — 14% и налог на имущество организаций — 12%. Кроме того, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов больше четверти составляют доходы местных бюджетов. Муниципалитеты также оказывают заметное влияние на общую картину доходности», — сказал Горбаков.

По его словам, таким образом, Ингушетия — один из немногих регионов страны, где не только не снизились налоговые доходы, но и произошло их небольшое повышение, несмотря на меры, принятые в связи с пандемией.

«Существенным источником для пополнения консолидированного бюджета является реанимация простаивающих объектов, а также эффективное использование природных ресурсов», — добавил собеседник издания.

В заключение Горбаков отметил, что пересмотр органами местного самоуправления налоговых ставок по земельному налогу и снижение задолженности по имущественным налогам позволят значительно увеличить доходы как республиканского, так и муниципальных бюджетов, что окажет положительное влияние на их исполнение.